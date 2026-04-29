إعلان

الوفد المصري يصل جورجيا قبل انطلاق مهرجان SITFY-Georgia

كتب : منال الجيوشي

12:19 م 29/04/2026 تعديل في 04:30 م

الوفد المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصل الوفد المصري إلى مطار العاصمة الجورجية تبليسي، صباح اليوم، استعدادًا لفعاليات الدورة الثانية من مهرجان SITFY-Georgia، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي

تفاصيل الدورة الثانية من المهرجان

يُقام المهرجان في العاصمة الجورجية تبليسي في الفترة من 29 أبريل إلى 3 مايو 2026، بالتعاون مع وزارة الثقافة الجورجية، والمسرح الوطني الجورجي، وبلدية تبليسي، في إطار دعم التعاون الثقافي الدولي وتعزيز التبادل الفني بين الدول.

أعضاء الوفد المصري في جورجيا

يضم الوفد المصري الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والمنتج والمخرج شادي أبو شادي عضو لجنة التحكيم، وعز الدين حافظ — المدير التنفيذي المشارك (Co-Executive Director) وعضو اللجنة العليا — مصر، وشيماء كابر — عضو لجنة التنسيق و المتابعة لمهرجان SITFY Georgia، وأحمد فرحات — مسؤول الوسائط المتعددة (Multi Media)،

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما حكم أداء فريضة الحج عن الميت في عام واحد من شخصين؟.. الإفتاء توضح
أخبار

أخبار المحافظات

رياضة محلية

نصائح طبية

حوادث وقضايا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"