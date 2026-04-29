تستعد الفنانة التونسية لطيفة، لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "سلمولي".

موعد عرض أغنية لطيفة الجديدة

وأعلنت لطيفة أنها ستقوم بطرح الأغنية اليوم الأربعاء، في تمام الخامسة مساء عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وباقي منصات الموسيقى.

تفاصيل أغنية سلمولي

أغنية "سلمولي" من كلمات ابتسام يوسف، وألحان محمدي، وتم تسجيل الأغنية منذ فترة، إلا أن لطيفة قامت بتأجيلها نظرا للأحداث التي كانت تمر بها المنطقة العربية.

آخر أعمال لطيفة

يذكر أن الفنانة لطيفة، طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "شكوى القلب"، من كلمات الشاعر الراحل حسين السيد، وألحان طلال.

