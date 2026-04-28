تميمة حظ دينزل واشنطن.. من هو أنطوان فوكوا مخرج الفيلم المثير للجدل "Michael"

كتب : مروان الطيب

01:23 م 28/04/2026 تعديل في 01:51 م
    المخرج العالمي أنطوان فوكوا
    أنطوان فوكوا مع ريتشارد جير
    أنطوان فوكوا يروج لفيلم مايكل
    أنطوان فوكوا
    أنطوان فوكوا في كواليس فيلم مايكل
    دينزل واشنطن وأنطوان فوكوا

يحقق فيلم الدراما والسيرة الذاتية "Michael" نجاحا فاق كل التوقعات بشباك التذاكر العالمي، وبلغت إيراداته بأول أسبوع عرض عالميا 218 مليون دولار، وسط توقعات بتخطيه حاجز الـ 300 مليون مع عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وتساءل العديد من الجمهور حول من هو مخرج فيلم "مايكل" وهل كان له أعمالا سابقة حققت نجاحا مشابها أم هذه أولى تجاربه.

ونقدم لكم في هذا التقرير 10 معلومات عن مخرج فيلم "Michael" أنطوان فوكوا:

1- كان أول أفلامه التي أكد من خلالها ولادة مخرج عالمي بفيلم الدراما "Training Day" عام 2001 بطولة النجم دينزل واشنطن وحاز بفضله على جائزة الأوسكار "أفضل ممثل في دور رئيسي".

2- اكتشفه المنتج الأمريكي جيري بروكهايمر وأسند إليه إخراج أغنية "Gangsta’s Paradise" عام 1995.

3- من مواليد 30 مايو عام 1965.

4- فيلمه المفضل "Cinema Paradiso".

5- أعاد التعاون مع دينزل واشنطن بعد غياب سنوات بسلسلة أفلام الأكشن والإثارة "The Equalizer" عام 2014.

6- تعاون مع النجم ويل سميث بفيلم الدراما "Emancipation" عام 2022.

7- أخرج نسخة حديثة من رواية "العظماء السبع" بفيلم سينمائي عرض عام 2016.

8- إلى جانب إخراجه لفيلم "Michael" يشارك أيضا في العملية الإنتاجية للفيلم.

9- لديه أكثر من 78 فيلما في مسيرته الإخراجية.

10- لديه مشروع تلفزيوني ضخم بعنوان "Tyson" الذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية للملاكم العالمي مايك تايسون ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

استدلال خاطئ بالقرآن.. داعية شهير يرصد أخطاء في نظام الطيبات
ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
تميمة حظ دينزل واشنطن.. من هو أنطوان فوكوا مخرج الفيلم المثير للجدل "Michael"
تميمة حظ دينزل واشنطن.. من هو أنطوان فوكوا مخرج الفيلم المثير للجدل "Michael"
بين الضربات العسكرية والضغط الأقصى.. ترامب يدرس خيارات متناقضة بشأن إيران
كيف تطورت محادثات السلام بين واشنطن وطهران منذ بدء الهدنة؟

