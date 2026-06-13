فاجأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من الطلاب داخل حديقة منتزه إدكو بمحافظة البحيرة بسؤال حسابي خلال جولته التفقدية بالمحافظة.

مدبولي يفاجئ الطلاب بسؤال حسابي

خلال تفقده منتزه إدكو، حرص رئيس الوزراء على التفاعل مع عدد من الأطفال والطلاب المتواجدين بالمكان، حيث وجه لهم سؤالًا مباشرًا قائلًا: "44 × 101 بكام؟".

وأثار السؤال حالة من التفاعل بين الطلاب، الذين حاولوا الإجابة سريعًا عن سؤال رئيس الوزراء.

وجاء الموقف على هامش الجولة الموسعة التي يجريها الدكتور مصطفى مدبولي بمحافظة البحيرة، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والوقوف على معدلات التنفيذ بها.

وتشمل جولة رئيس الوزراء بمحافظة البحيرة، تفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، إلى جانب متابعة مشروع إعادة إحياء مدينة رشيد التاريخية، ضمن جهود الدولة لتحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية بالمحافظات.