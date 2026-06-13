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"الصحة" توضح شروط التبرع بالدم وتدعو المواطنين لدعم الحالات الحرجة

كتب : أحمد العش

03:30 ص 13/06/2026

وزارة الصحة والسكان

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن التبرع بالدم يعتبر من أهم صور العمل الإنساني التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى، مشيرة إلى أن كل تبرع قد يحدث فارقًا حقيقيًا في حياة إنسان يحتاج إلى نقطة دم واحدة.

وأوضحت "الوزارة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن التفكير في التبرع بالدم يتطلب التعرف على الشروط الصحية لضمان سلامة المتبرع والمريض، مؤكدة أن التبرع لا يقتصر على إنقاذ الأرواح فقط، بل يمنح الأمل لآلاف المرضى في انتظار الدعم.

شروط التبرع بالدم

حددت وزارة الصحة مجموعة من الشروط الأساسية للتبرع بالدم، أبرزها: ألا يقل وزن المتبرع عن 50 كيلوجرامًا، وأن يتراوح العمر بين 18 و60 عامًا، مع ضرورة أن يكون ضغط الدم في المعدلات الطبيعية بين 60/90 إلى 100/180.

وأوضحت "الوزارة" أن نسبة الهيموجلوبين يجب أن تكون لدى الرجال من 13 إلى 18، ولدى النساء من 12 إلى 18، مع ضرورة ألا يكون المتبرع متناولًا لأدوية تمنع التبرع، إضافة إلى أن يكون نبض القلب بين 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة، وألا يعاني من أمراض مزمنة.

وأكدت وزارة الصحة، أن التبرع بالدم إجراء آمن عند توافر الشروط الصحية، داعية المواطنين إلى المشاركة في حملات التبرع لما لها من دور مهم في دعم المنظومة الصحية وإنقاذ حياة المرضى.

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