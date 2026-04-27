يعرض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير مساء اليوم الاثنين في حفل افتتاح دورته الثانية عشرة، فيلم مشاكل داخلية 32B لأول مرة في مصر.

فيلم مشاكل داخلية 32B من إخراج محمد طاهر وتأليف هيثم دبور، وبطولة الفنان محمد ممدوح والفنانة هنا شيحة والفنان أحمد داش، إلى جانب الفنانة جيسيكا حسام الدين والفنانة جهاد حسام الدين.

قصة فيلم مشاكل داخلية 32B

تدور أحداث الفيلم حول لحظة فاصلة فى العلاقة بين أب وابنته المراهقة، فى معالجة إنسانية تمزج بين مشاعر الفقد والاحتواء، وتوازن بين الطابع الدرامي واللمسات الكوميدية.

العمل فيلم قصير مصري تم اختياره للمشاركة في مهرجان تريبيكا السينمائي، والمقرر إقامته في نيويورك خلال شهر يونيو المقبل.

تفاصيل الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويُقام برعاية وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية، وتنطلق فعالياته في اليوم 27 أبريل بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن وصناعه، وتستمر حتى 2 مايو.

بعد تخطي المليون مشاهدة.. مفاجآت في كواليس "الحضن شوك" التي أعادت شيرين عبدالوهاب

14 صورة.. المخرج هاني خليفة يتصدر التريند بعد زفافه على رنا حسانين