تصدر اسم المخرج هاني خليفة، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد احتفاله بزفافه على المنتجة رنا حسانين، الذي أقيم مساء أمس الأحد.

نجوم الفن في حفل زفاف هاني خليفة ورنا حسانين

وحضر حفل زفاف المخرج هاني خليفة ورنا حسانين من نجوم الفن كل من تارا عماد، المخرج مجدي الهواري وزوجته، مراد مكرم، بسنت أبو باشا.

مسلسل "بدون سابق إنذار" وفيلم"رحلة 404" آخر أعمال المخرج هاني خليفة



تعد آخر أعمال المخرج هاني خليفة مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان. وفيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي.

