كشف أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن نصيب الفرد من استهلاك البيض في مصر ارتفع من نحو 80 بيضة سنويًا إلى قرابة 100 بيضة، بإجمالي استهلاك محلي يصل إلى نحو 10 مليارات بيضة سنويًا.

نصيب الفرد من البيض الأقل مقارنة باليابان وأوروبا

وأوضح أحمد نبيل، لـ مصراوي أن معدلات الاستهلاك الفرد محليًا من البيض لا يزال أقل من العديد من الدول، إذ يبلغ نصيب الفرد في اليابان نحو 550 بيضة سنويًا، بينما يصل في عدد من الدول الأوروبية إلى نحو 300 بيضة سنويًا.

وأضاف أن حجم إنتاج مصر من بيض المائدة ارتفع خلال العام الجاري إلى نحو 16 مليار بيضة، بزيادة تقدر بنحو 14% مقارنة بالعام الماضي الذي سجل نحو 14 مليار بيضة، ما أدى إلى وجود فائض إنتاج يتراوح بين 4 و5 مليارات بيضة سنويًا، بما يمثل نحو 35 إلى 40% من إجمالي الإنتاج.

وأشار إلى أن هذا الفائض انعكس بشكل مباشر على أسعار البيض في السوق المحلية، حيث تراجعت الأسعار إلى مستويات تقل عن تكلفة الإنتاج، الأمر الذي تسبب في ضغوط متزايدة على المربين والمنتجين.

وأضاف أن سعر طبق البيض في المزرعة يبلغ حاليًا نحو 60 جنيهًا، بينما تصل تكلفة إنتاج الكرتونة إلى نحو 115 جنيهًا دون تحقيق أي هامش ربح، ما يضع المنتجين أمام تحديات اقتصادية كبيرة في ظل استمرار زيادة المعروض بالسوق المحلية.

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ولفت إلى أن القطاع اتجه خلال الفترة الأخيرة إلى التوسع في الأسواق الخارجية لاستيعاب الفائض وتحسين العائدات، حيث تم بالفعل تصدير بيض المائدة إلى عدد من الدول، من بينها قطر والأردن والبحرين والعراق وليبيا وجيبوتي.

وأكد أن هناك مفاوضات جارية لفتح أسواق تصديرية جديدة تشمل الإمارات والكويت وكينيا وساحل العاج وغينيا، بالتزامن مع استقبال وفود فنية من تلك الدول لمعاينة المنشآت الإنتاجية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والفنية المطلوبة.