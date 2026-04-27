احتفل المخرج هاني خليفة بزفافه على المنتجة رنا حسانين، في أجواء عائلية مميزة جمعت الأهل والأصدقاء وعددًا من نجوم الوسط الفني، وسط حالة من البهجة والفرح.

نجوم الفن في حفل زفاف المخرج هاني خليفة

وشهد الحفل حضور عدد من الفنانين وصناع السينما، من بينهم المخرج مجدي الهواري وزوجته الاستايلست دنيا عبد المعبود، إلى جانب الفنانة تارا عماد، والفنان مراد مكرم، والفنانة الشابة بسنت أبو باشا، الذين حرصوا على تهنئة العروسين هذه المناسبة المميزة

آخر أعمال هاني خليفة الدرامية والسينمائية

مسلسل بدون سابق إنذار

يذكر أن آخر أعمال المخرج هاني هو مسلسل بدون سابق إنذار من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، سيناريو وحوار كل من:عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة.



فيلم 404

أما آخر أعمال المخرج هاني خليفة في السينما، فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي، بمشاركة محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول ونورا شعيشع، مدير التصوير فوزي درويش، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

اقرأ أيضا..

