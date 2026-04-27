هاني خليفة يحتفل بزفافه على رنا حسانين بحضور نجوم الفن.. صور

كتب : معتز عباس

12:03 ص 27/04/2026
  • عرض 11 صورة
    بسنت أبو باشا ورنا حسانين_1
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف رنا حسانين وهاني خليفة
  • عرض 11 صورة
    تارا عماد وبسنت أبو باشا_2
  • عرض 11 صورة
    رنا حسانين و مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود_5
  • عرض 11 صورة
    حفل زفاف هاني خليفة ورنا حسانين_4
  • عرض 11 صورة
    رنا حسانين ووالدها_6
  • عرض 11 صورة
    عقد قران هاني خليفة ورنا حسانين_7
  • عرض 11 صورة
    مجدي الهواري وزوجته دنيا عبد المعبود_8
  • عرض 11 صورة
    المخرج مجدي الهواري وزوجته دنيا عبد المعبود ومراد مكرم
  • عرض 11 صورة
    هاني خليفة ورنا حسانين_9

احتفل المخرج هاني خليفة بزفافه على المنتجة رنا حسانين، في أجواء عائلية مميزة جمعت الأهل والأصدقاء وعددًا من نجوم الوسط الفني، وسط حالة من البهجة والفرح.

نجوم الفن في حفل زفاف المخرج هاني خليفة

وشهد الحفل حضور عدد من الفنانين وصناع السينما، من بينهم المخرج مجدي الهواري وزوجته الاستايلست دنيا عبد المعبود، إلى جانب الفنانة تارا عماد، والفنان مراد مكرم، والفنانة الشابة بسنت أبو باشا، الذين حرصوا على تهنئة العروسين هذه المناسبة المميزة

آخر أعمال هاني خليفة الدرامية والسينمائية

مسلسل بدون سابق إنذار
يذكر أن آخر أعمال المخرج هاني هو مسلسل بدون سابق إنذار من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، سيناريو وحوار كل من:عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة.

فيلم 404
أما آخر أعمال المخرج هاني خليفة في السينما، فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي، بمشاركة محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول ونورا شعيشع، مدير التصوير فوزي درويش، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

