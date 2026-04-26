رحل عن عالمنا منذ قليل، خالد سعفان، نجل الفنان الكبير إبراهيم سعفان.

وفاة خالد إبراهيم سعفان

وكتبت الصفحة الشخصية لـ خالد سعفان عبر موقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله الأستاذ خالد إبراهيم سعفان".

وتابعت: "تقام صلاة الجنازة غدا عقب صلاة الظهر بمسجد الصديق بشيراتون، والدفنة بمقابر العائلة بشبين الكوم، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان".

أبرز أعمال الفنان إبراهيم سعفان

الفنان إبراهيم سعفان، اشتهر بتقديم أدوار كوميدية أبرزها شخصية "المحامي "، ويعتبر من أشهر كوميديانات السينما المصرية.

ومن أبرز أعماله "أضواء المدينة"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "سفاح النساء"، "عفريت مراتي"، "مذكرات الآنسة منال"، "أونكل زيزو حبيبي"، "مصيدة الحب والزواج" وغيرها من الأعمال.

