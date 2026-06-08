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محمود كريم مخرج فيلم الكراش يصل العرض الخاص (شاهد الصور)

كتب : منى الموجي

10:35 م 08/06/2026 تعديل في 10:38 م
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  • عرض 3 صورة
    فيلم الكراش
  • عرض 3 صورة
    فيلم الكراش

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شهد العرض الخاص لـ فيلم الكراش، المُقام في سينما أركان اليوم الاثنين 8 يونيو، حضور المخرج محمود كريم، والتقط صورا تذكارية على السجادة الحمراء.

فريق فيلم الكراش

فيلم الكراش بطولة أحمد داود، ويعرض في دور السينمات يوم 11 يونيو، والذي تدور أحداثه حول كوميديا رومانسية بطابع الصيف.

يشارك في فيلم الكراش، كلًا من: أحمد داود، ميرنا جميل، باسم سمرة، شيرين رضا، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.


أحمد داود يشارك في فيلم إذما

جدير بالذكر أن أحمد داود يُعرض له حاليا فيلم إذما من بطولة سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق.

ويستند الفيلم إلى رواية صادق الصادرة عام ٢٠٢٠، التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسرز لهاني أسامة.


وفي سياق آخر، شارك أحمد داود في الموسم الرمضاني 2026 بمسلسل بابا وماما جيران بطولة ميرنا جميل، شيرين، عايدة رياض، محمد محمود، محمود حافظ، تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.

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فيلم الكراش أحمد داود محمود كريم فيلم إذما

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