فيديو| معجب يهدي آن هاثاواي نسخة من القرآن الكريم بعد قولها "ان شاء الله"

خطفت المطربة نانسي عجرم، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

نانسي عجرم أمام حمام السباحة بأحدث ظهور لها

ونشرت نانسي، الصور التي ظهرت فيها أمام حمام سباحة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر بان، شو هذا الجمال، أحلى من القمر، جميلة، منورة يا نجمة".



نانسي عجرم تعود لاحياء حفلاتها الغنائية

وكانت نانسي عجرم أعلنت عودتها لاحياء حفلاتها الغنائية مرة أخرى بعد قرارها التوقف عن نشاطاتها بسبب الأحداث الجارية في لبنان.

وقالت نانسي عجرم حول هذا الأمر: "بعد فترة من الصمت والتأمل وإحساس عميق بالمسؤولية، أعلن استئناف التزاماتي المجدولة مسبقا، والمضي قدماً في الجولة العالمية التي تم تحديدها منذ أشهر".

وأوضحت: "هذا القرار لا ينبع من انفصال عن واقعنا المرير، بل من إيمان راسخ أن لبنان يجب أن يبقى حاضراً مسموعاً ومرئياً، كما استند إلى الحب والدعم الدائمين من جمهوري حول العالم، الذين انتظروا بصبر ووفاء وبادروا إلى حجز أماكنهم منذ اللحظة الأولى للإعلان عن الحفلات".

وأضافت: "وحرصا على عدم تكبد المتعهدين المزيد من الخسائر المادية والمعنوية، أعود إلى المسرح آملة أن يكون صوتي جسراً نحو الوحدة والتلاقي والسلام، كما أتمنى أن تحمل الأيام المقبلة مزيداً من النور والأمان والسلام للجميع".

ومن المقرر أن تحيي نانسي عجرم حفلين بعد أيام في العلا بالسعودية، وقبرص على التوالي، قبل أن تتوجه لأمريكا حيث تحيي 4 حفلات، يليها حفلين في فرنسا، وحفلين آخرين في أستراليا، خلال مايو المقبل.

اقرأ أيضا:

بالصور| رانيا يوسف تستمتع بإجازتها في إسبانيا من متحف دالي





بفستان جريء.. أسماء جلال تشارك فيديو من كواليس أحدث جلسة تصوير



