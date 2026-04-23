كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إقامة ليلة بعنوان "ليلة الأبطال" ضمن بطولة "WWE " الخاصة بمصارعة المحترفين في "موسم الرياض".

تركي آل الشيخ يروج لـ ليلة الأبطال

ونشر تركي، الملصق الدعائي الخاص بالليلة المرتقبة عبر صفحته على "X"، وعلق: "عشاق المصارعة خليكم مستعدين، ليلة الأبطال WWE تجمع أقوى الأسماء في العالم بمواجهات استثنائية بالرياض قريباً، 27 يونيو 2026، التذاكر تطرح قريباً".



كواليس بطولة "حزام المملكة"

روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لبطولة "حزام المملكة" للملاكمة في نسخته الأولى.

وأعاد تركي، نشر بيان الاتحاد السعودي للملاكمة عبر خاصية الاستوري على انستجرام، وتتضمن الآتي: "يدعوكم الاتحاد السعودي للملاكمة لحضور بطولة حزام المملكة نخبة رجال وسيدات، في نسختها الأولى، الأربعاء 1 إلى الجمعة 3 أبريل 2026، نادي مايك تايسون الرياضي".

"موعد الأساطير".. تركي آل الشيخ يروج لموقعة أوسيك وفيرهوفن في أهرامات الجيزة

روج المستشار تركي آل الشيخ، للنزال الذي يجمع بين الملاكم ألكسندر أوسيك وبطل الكيك بوكسينج ريكو فيرهوفن، المقرر إقامته يوم 23 مايو المقبل أمام سفح الأهرامات.

نشر تركي آل الشيخ صورا تخص كواليس النزال المرتقب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ظهر خلالها الملاكم ألكسندر أوسيك وبطل الكيك بوكسينج ريكو فيرهوفن وهما في زي الفراعنة، وكتب تركي: "موعد الأساطير في موقع يليق بالكبار، أولكسندر أوسيك أمام ريكو فيرهوفن في أهرامات الجيزة 23 مايو، يبث مباشرة على منصة DAZN، مقدم من Ring Magazine".

