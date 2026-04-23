تصدر المطرب أحمد سعد قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجاً على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد طرح أغاني "الألبوم الحزين".

وحصدت 3 من أغاني "الألبوم الحزين" التي طرحها أحمد سعد المراكز الثلاثة الأولى في القائمة؛ إذ حلت أغنية "أنا مش فاهمني" في المركز الأول، وحققت مليون و200 ألف مشاهدة عبر قناته الرسمية.

تفاصيل ألبومات أحمد سعد

وتعاون أحمد سعد في أغنية "أنا مش فاهمني" مع الشاعر أحمد عيسى، والملحن مدين، والموزع الموسيقي توما، ومهندس الصوت هاني محروس.

ونالت أغنية "بينسوا إزاي" المركز الثاني في قائمة المحتوى الموسيقي الرائج، وحققت مليون و600 ألف مشاهدة، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان محمدي، وتوزيع نادر حمدي.

وجاءت أغنية "الغاليين" في المركز الثالث بعدما وصل عدد المشاهدات إلى مليون مشاهدة، وهي من كلمات وألحان إسلام رفعت، وتوزيع شريف مكاوي.

وقام المطرب أحمد سعد الأسبوع الماضي بطرح "الألبوم الحزين"، في إطار تجربة غنائية جديدة من نوعها يقدم من خلالها 5 ألبومات متنوعة في طابعها الموسيقي، تضم أيضاً: "الألبوم الفرفوش"، و"الألبوم الإلكتروني"، و"ألبوم الموسيقى العربية"، و"الألبوم الأوركسترا".

أغنية أحمد سعد "أنا مش فاهماني"



