تواصل "يانجو بلاي" الترويج لمسلسل "الفرنساوي" استعدادا لعرضه على منصتها غدا الجمعة الموافق 24 أبريل الجاري.

وكشفت منصة يانجو بلاي، عن مواعيد عرض المسلسل عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام".

مواعيد عرض مسلسل "الفرنساوي"

ونشرت الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل، وكتبت: "خلاص هانت وهتعرف قصة الفرنساوي، سيتم عرض حلقتين كل يوم جمعة الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساء بتوقيت دبي".

كواليس مسلسل "الفرنساوي"

تدور أحداث المسلسل حول خالد مشير، المحامي الذكي والداهية الذي لا يؤمن بالعدالة المطلقة قدر إيمانه بقوة النص القانوني. يُعرف في الوسط القانوني بقدرته الفائقة على قلب الموازين، ليس بالبحث عن الحقيقة، ولكن عبر استغلال ثغرات القانون وتطويعها لصالح موكليه.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من عمرو يوسف، جمال سليمان، سامي الشيخ، سوسن بدر، إنجي كيوان، تأليف وإخراج آدم عبد الغفار.

آخر مشاركات عمرو يوسف في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات عمرو يوسف في الدراما التلفزيونية بمسلسل "رأس الأفعى" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث مسلسل رأس الأفعى حول مطاردة الجهات الأمنية للقبض على الجماعة الإرهابية، التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار من خلال تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أمير كرارة، كارولين عزمي، أحمد غزي، شريف منير، مراد مكرم، ماجدة زكي، تأليف هاني سرحان، إخراج محمد بكير.

