إعلان

يانجو بلاي تكشف مواعيد عرض مسلسل "الفرنساوي"

كتب : مروان الطيب

06:46 م 23/04/2026

يانجو بلاي تواصل الترويج لمسلسل الفرنساوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل "يانجو بلاي" الترويج لمسلسل "الفرنساوي" استعدادا لعرضه على منصتها غدا الجمعة الموافق 24 أبريل الجاري.

وكشفت منصة يانجو بلاي، عن مواعيد عرض المسلسل عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام".

مواعيد عرض مسلسل "الفرنساوي"

ونشرت الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل، وكتبت: "خلاص هانت وهتعرف قصة الفرنساوي، سيتم عرض حلقتين كل يوم جمعة الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساء بتوقيت دبي".

كواليس مسلسل "الفرنساوي"

تدور أحداث المسلسل حول خالد مشير، المحامي الذكي والداهية الذي لا يؤمن بالعدالة المطلقة قدر إيمانه بقوة النص القانوني. يُعرف في الوسط القانوني بقدرته الفائقة على قلب الموازين، ليس بالبحث عن الحقيقة، ولكن عبر استغلال ثغرات القانون وتطويعها لصالح موكليه.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من عمرو يوسف، جمال سليمان، سامي الشيخ، سوسن بدر، إنجي كيوان، تأليف وإخراج آدم عبد الغفار.

آخر مشاركات عمرو يوسف في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات عمرو يوسف في الدراما التلفزيونية بمسلسل "رأس الأفعى" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث مسلسل رأس الأفعى حول مطاردة الجهات الأمنية للقبض على الجماعة الإرهابية، التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار من خلال تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أمير كرارة، كارولين عزمي، أحمد غزي، شريف منير، مراد مكرم، ماجدة زكي، تأليف هاني سرحان، إخراج محمد بكير.

أحدث الموضوعات

"طبق السلطة" يدخل دائرة الغلاء.. زيادات الخضروات تضغط على ميزانية الأسر
اقتصاد

"طبق السلطة" يدخل دائرة الغلاء.. زيادات الخضروات تضغط على ميزانية الأسر
مدبولي: 204 مصانع تعمل و173 تحت الإنشاء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أخبار مصر

مدبولي: 204 مصانع تعمل و173 تحت الإنشاء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أمن الجيزة يتحدى التحرش.. تفاصيل 3 وقائع في العجوزة والهرم والشيخ زايد
حوادث وقضايا

أمن الجيزة يتحدى التحرش.. تفاصيل 3 وقائع في العجوزة والهرم والشيخ زايد
محمد صلاح يشارك متابعيه صورًا جديدة قبل مباراة كريستال بالاس
رياضة عربية وعالمية

محمد صلاح يشارك متابعيه صورًا جديدة قبل مباراة كريستال بالاس
لحظة بلحظة.. الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إيران: نقل طاقم السفينة الإيرانية التي احتجزها الأمريكيون إلى سلطنة عمان
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة