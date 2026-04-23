أعلن الفنان أكرم حسني عن موعد عرض مسرحيته الجديدة "متصغروناش"، والمقرر تقديمها على خشبة مسرح "تياترو أركان" في مصر، خلال أيام عيد الأضحى، في الفترة من 27 إلى 30 مايو.

وروج أكرم للعمل عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب: "جمهورنا الغالي مسرحية متصغروناش من 27 لـ30 مايو على مسرح تياترو أركان.. مصر".

فريق عمل مسرحية "متصغروناش"

ويشارك في بطولة المسرحية إلى جانب أكرم حسني كل من آية سماحة، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، وآية عبدالرازق، وهي من إخراج وليد طلعت.

أعمال ينتظر عرضها أكرم حسني

وينتظر أكرم حسني عرض فيلمه الجديد "زوجة رجل مش مهم"، الذي يشارك في بطولته مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ومن إخراج معتز التوني.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول زوجين تنشب بينهما العديد من الخلافات، ما يضعهما في سلسلة من المواقف الكوميدية غير المتوقعة.

