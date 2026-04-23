إعلان

أكرم حسني يعلن موعد عرض مسرحية "متصغروناش" في مصر

كتب : سهيلة أسامة

04:21 م 23/04/2026

الفنان أكرم حسني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الفنان أكرم حسني عن موعد عرض مسرحيته الجديدة "متصغروناش"، والمقرر تقديمها على خشبة مسرح "تياترو أركان" في مصر، خلال أيام عيد الأضحى، في الفترة من 27 إلى 30 مايو.

وروج أكرم للعمل عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب: "جمهورنا الغالي مسرحية متصغروناش من 27 لـ30 مايو على مسرح تياترو أركان.. مصر".

فريق عمل مسرحية "متصغروناش"

ويشارك في بطولة المسرحية إلى جانب أكرم حسني كل من آية سماحة، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، وآية عبدالرازق، وهي من إخراج وليد طلعت.

أعمال ينتظر عرضها أكرم حسني

وينتظر أكرم حسني عرض فيلمه الجديد "زوجة رجل مش مهم"، الذي يشارك في بطولته مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ومن إخراج معتز التوني.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول زوجين تنشب بينهما العديد من الخلافات، ما يضعهما في سلسلة من المواقف الكوميدية غير المتوقعة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نصائح طبية

أخبار البنوك

رياضة محلية

أخبار و تقارير

نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

