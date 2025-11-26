إعلان

إسعاد يونس تشوق جمهورها لضيوف حلقتها المقبلة من "صاحبة السعادة"

كتب : نوران أسامة

03:09 م 26/11/2025

إسعاد يونس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شوقت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس جمهورها بعد نشرها صورة تشويقية للضيفة المرتقبة في حلقتها القادمة من برنامجها "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على قناة "dmc".

وعلّقت إسعاد عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "ضيفتي في الحلقة الجاية مين؟"، ما دفع المتابعين للتفاعل والتخمين حول هوية الضيفة.

وجاءت أبرز الأسماء المرشحة في التعليقات: زينة، أيتن عامر، أمال ماهر، ومي عز الدين.

يُذكر أن إسعاد يونس شاركت مؤخرًا في حفل افتتاح الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي، والذي أُقيم في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

اقرأ أيضًا:

جوري بكر تكشف دخول ابنها الطوارئ بسبب فيروس منتشر

"وجع بطن حاد وصعوبة في التنفس" ماهر محمود إسماعيل يوضح تفاصيل حالته الصحية

بسام البريكان: "ذا فويس" لم يعد مسابقة فنية بل محركا ثقافيا للمنطقة العربية

إسعاد يونس برنامج صاحبة السعادة قناة dmc

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كأس العالم 2026.. موعد القرعة ونظام البطولة
الإدارية العليا تفصل اليوم في 252 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى
حصر عددي أولي.. مرتضى منصور يُغادر سباق انتخابات النواب في ميت غمر