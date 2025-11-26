شوقت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس جمهورها بعد نشرها صورة تشويقية للضيفة المرتقبة في حلقتها القادمة من برنامجها "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على قناة "dmc".

وعلّقت إسعاد عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "ضيفتي في الحلقة الجاية مين؟"، ما دفع المتابعين للتفاعل والتخمين حول هوية الضيفة.

وجاءت أبرز الأسماء المرشحة في التعليقات: زينة، أيتن عامر، أمال ماهر، ومي عز الدين.

يُذكر أن إسعاد يونس شاركت مؤخرًا في حفل افتتاح الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي، والذي أُقيم في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

