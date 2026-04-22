تواجه مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" موجة غضب غير مسبوقة، بعد دعوة أكثر من ألف موسيقي حول العالم لمقاطعتها احتجاجًا على مشاركة إسرائيل في النسخة المرتقبة بالعاصمة النمساوية فيينا.

نُشرت حركة "لا موسيقى للإبادة الجماعية"، رسالة لجمع توقيعات فنانين من مختلف أنحاء العالم، من بينهم أسماء بارزة مثل ماسيف أتاك وماكلمور وروجر واترز، مطالبين باستبعاد هيئة البث الإسرائيلية "كان".

عاصفة مقاطعة تضرب يوروفيجن بسبب مشاركة إسرائيل

كما انتقد الموقعون ما وصفوه بازدواجية المعايير، مشيرين إلى ما حدث ما روسيا سابقًا وحظرها بسبب حرب أوكرانيا، مقابل استمرار مشاركة إسرائيل، ما اعتبروه تقويضًا لادعاءات الحياد التي يرفعها اتحاد البث الأوروبي.

في تصعيد لافت، أعلنت عدة دول أوروبية انسحابها من المشاركة، من بينها إسبانيا وآيرلندا وهولندا، احتجاجًا على الحرب في غزة، ما يضع يوروفيجن أمام واحدة من أكبر الأزمات في تاريخها.

يذكر أن إسرائيل فازت بمسابقة الأغنية الأوروبية أربع مرات، كان آخرها عام 2018.

