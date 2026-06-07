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بدء امتحان الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة الترم الثاني 2026

كتب : أحمد الجندي

09:00 ص 07/06/2026

مديرية التربية والتعليم في الجيزة

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بدأ الآن طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة أداء امتحان مادة الهندسة، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك وفق الجدول المعتمد من مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ويأتي امتحان الهندسة بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحان مادتي الجبر والإحصاء أمس، وسط متابعة مستمرة من قيادات التعليم بالمحافظة لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان.

وتتابع مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعمال الامتحانات من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، لرصد أي ملاحظات أو معوقات والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن سير العملية الامتحانية بصورة منتظمة.

وأكدت المديرية استمرار تطبيق الإجراءات التنظيمية داخل اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء واستقرار، مع الالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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