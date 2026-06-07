بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، داخل اللجان الامتحانية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وتتابع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة سير الامتحانات من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، لرصد أي ملاحظات أو شكاوى والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية داخل اللجان.

وأكدت المديرية جاهزية جميع اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وتحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.