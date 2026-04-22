شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها بعدة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، أرفقتها برسالة كشفت خلالها عن مرحلة جديدة في حياتها.

ماذا قالت بسمة بوسيل؟

وكتبت بسمة بوسيل: "في 2026، انتهت مرحلة… ليست نهاية وعيي بذاتي أو حبي لها، بل نهاية التنازل عنهما. أدركت أنني لا أحتاج أن أرهق قلبي لأجل من لا يصفّق لي، ولا أن أُفرغ روحي دعمًا لمن لا يرى حضوري أصلًا. تعلمت أن أختار نفسي، بهدوء وثبات، دون اعتذار".

وأضافت: "حين تسقط الأقنعة، لا أحزن… بل أبتسم، لأن الله يكشف لي الحقائق في الوقت المناسب، وينقّي طريقي من كل ما لا يشبهني. كل خيبة كانت رسالة، وكل رحيل كان مساحة جديدة لحياة تليق بي أكثر".

وتابعت: "اليوم، أنا ممتنّة لكل ما انكشف، لكل ما انتهى، ولكل باب أُغلق… لأنني أرى بوضوح أن ذلك لم يكن خسارة، بل اتساع لقلبي وسلامي وأقداري القادمة. الحمد لله".

تفاعل الجمهور مع تعليق بسمة بوسيل

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع كلماتها، وجاءت أبرز التعليقات على النحو التالي: "برافو بسمة"، "تستاهلي كل الخير"، "كلام في وقته".

أحدث أعمال بسمة بوسيل

يُذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي "حلم"، والذي يضم 6 أغنيات من بينها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

