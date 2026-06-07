تقام في السادسة مساء اليوم الأحد 7 يونيو، احتفالية خاصة بمناسبة الذكرى الـ81 لميلاد الكاتب الكبير الراحل جمال الغيطاني، وذلك بالتعاون مع "نادي السيرة للكتاب"، أحد مبادرات "سيرة القاهرة"، تحت عنوان: "في حضرة قاهرة الغيطاني.. نحكيها كما رآها".

وذلك في إطار الأنشطة الثقافية التي ينظمها متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية محمد أبو الدهب، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

يدير الاحتفالية الباحث عبد العظيم فهمي، ويقدم خلالها أعضاء النادي قراءة في روح القاهرة وملامحها كما أحبها الغيطاني وكتب عنها، من خلال كتابه "ملامح القاهرة في ألف عام"، كما تتضمن الفعالية عرض فيلم "ذاكرة الحجر" من إنتاج "سيرة القاهرة".

ويُعد جمال الغيطاني أحد أبرز أعلام السرد العربي الحديث، إذ ترك إرثًا أدبيًا ثريًا أسهم في تشكيل ملامح الرواية العربية المعاصرة، وقدم أعمالًا روائية وقصصية وسيرية اتسمت بخصوصية فنية وفكرية لافتة، من أبرزها: الزيني بركات، تجليات مصر، الرفاعي، أوراق شاب عاش منذ ألف عام، ووقائع حارة الزعفراني. كما تُرجمت أعماله إلى العديد من اللغات، من بينها الفرنسية والألمانية والإنجليزية، ما أسهم في وصول إبداعه إلى جمهور عالمي واسع.

بدأ الغيطاني مسيرته المهنية عام 1963، قبل أن يلتحق بالعمل الصحفي عام 1969، حيث تدرج في عدد من المناصب حتى تولى رئاسة القسم الأدبي بمؤسسة "أخبار اليوم"، ثم أسس جريدة "أخبار الأدب" عام 1993، لتصبح واحدة من أبرز المنابر الثقافية العربية.

وخلال مسيرته الحافلة، نال العديد من الجوائز والأوسمة الرفيعة، من بينها جائزة الدولة التشجيعية في الرواية عام 1980، ووسام الاستحقاق الفرنسي بدرجة فارس عام 1987، وجائزة الدولة التقديرية عام 2007، وجائزة الشيخ زايد للكتاب في فرع الآداب عام 2009، وصولًا إلى جائزة النيل عام 2015، وهي أرفع الجوائز الأدبية المصرية.