شارك الممثل والمخرج محمد سامي جمهوره ومتابعيه أحدث ظهور لها داخل إحدى كاتدرائيات في دولة النمسا.

ونشر سامي صورة له داخل كاتدرائية سانت ستيفن في فيينا، ظهر فيها وهو يضيء الشموع.

محمد سامي يكشف عن أمنيته

وكتب محمد سامي تعليقًا على الصور، "الحب والسلام"، متمنيًا أن يحل الأمن والأمان في كل أرجاء العالم.

تفاعل المتابعين مع الصورة بشكل كبير، وجاءت التعليقات كالتالي: "أطيب قلب"، "وحشتنا والله"، "ربنا يكرمك"، "منور يا فنان".

تجربة محمد سامي في التمثيل

يُذكر أن محمد سامي اعلن رغبته في خوض التمثيل لأول مرة بمسلسل "قلب شمس"، حيث يقوم بتأليف وإخراج وبطولة العمل الدرامي، بمشاركة النجمة يسرا.

مسلسل "قلب الشمس" من إنتاج منصة "يانجو بلاي" بالتعاون مع المنتج المنفذ جو الخوند، والمنتجة مها سليم.

