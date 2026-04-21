النقل: 95% نموًا في إيرادات "إم أو تي" وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، فعاليات المؤتمر الدولي السادس لكلية الصيدلة بجامعة العاصمة (حلوان سابقًا)، والذي يستعرض أحدث التطورات في دور التغذية العلاجية والكيمياء الخضراء في تصميم الدواء والغذاء، وذلك بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة.

وأكد محافظ القاهرة، خلال المؤتمر، أن استضافة هذا الحدث العلمي المتميز بإحدى الصروح التعليمية الرائدة يعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها مصر في مجالات التعليم والبحث العلمي، ودورها المحوري في دعم قضايا التنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن انعقاد المؤتمر تحت عنوان "التغذية العلاجية المستدامة والكيمياء الخضراء لتصميم الدواء والغذاء" يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التكامل بين العلوم الحديثة لمواجهة التحديات الصحية والبيئية، ويؤكد أن مستقبل التنمية لا يتحقق إلا من خلال العلم القائم على الابتكار والاستدامة.

وأشار إلى أن العالم يواجه تحديات متسارعة تتعلق بالأمن الغذائي، وانتشار الأمراض المزمنة، والتغيرات البيئية، وهو ما يفرض تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات العلمية لإيجاد حلول قائمة على البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاهية للمواطنين.

وأكد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس أولوياتها، من خلال تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، والتوسع في إنشاء الجامعات الحديثة، ودعم مراكز البحث والابتكار، بما يعزز قدرتها على إنتاج المعرفة وتوطين التكنولوجيا.

وأشار إلى اهتمام الدولة بملف الاستدامة، عبر تبني سياسات تدعم الاقتصاد الأخضر وترشيد استخدام الموارد، بما يتكامل مع موضوعات المؤتمر، خاصة في مجالي التغذية الصحية والكيمياء الصديقة للبيئة.

وأضاف أن الجامعات المصرية تمثل قاطرة حقيقية للتقدم العلمي، كونها منصات لإنتاج المعرفة وتبادل الخبرات، وبيئات حاضنة للأفكار المبتكرة التي تخدم المجتمع وتسهم في حل مشكلاته.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على دعم الفعاليات العلمية والثقافية، إيمانًا بأن الاستثمار في الإنسان هو أعظم استثمار، من خلال بناء قدرات الشباب وتعزيز روح الابتكار لديهم.

كما أشار إلى حرص المحافظة على التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تخدم المواطن، خاصة في مجالات الصحة العامة والتغذية السليمة وتحسين جودة الخدمات.

واختتم محافظ القاهرة بالتأكيد على أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين العلماء والباحثين، وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي، متطلعًا إلى خروج توصيات قابلة للتطبيق تدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر صحة واستدامة للأجيال القادمة، موجّهًا الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر.

