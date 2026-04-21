موانئ البحر الأحمر: تداول 17 ألف طن و608 شاحنات خلال 24 ساعة

كتب : محمد نصار

02:53 م 21/04/2026 تعديل في 02:53 م

ميناء نويبع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصولًا وسفرًا) بموانئ الهيئة بلغ 9 سفن، حيث تم تداول 17,000 طن من البضائع، و608 شاحنات، و126 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5 سفن، بإجمالي 5,000 طن بضائع، و160 شاحنة، و7 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 4 سفن، بإجمالي 12,000 طن بضائع، و448 شاحنة، و119 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين POSEIDON EXPRESS وPan Lili، بينما غادرت السفينتان Alcudia Express والحرية.

تداول 6,000 طن بضائع بميناء نويبع

شهد ميناء نويبع تداول 6,000 طن بضائع و305 شاحنات من خلال رحلات مستمرة لـ4 سفن هي: "أور، الحسين، سيناء، وآيلة".

كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1,500 راكب عبر مختلف الموانئ.

موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا ميناء نويبع

