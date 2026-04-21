أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصولًا وسفرًا) بموانئ الهيئة بلغ 9 سفن، حيث تم تداول 17,000 طن من البضائع، و608 شاحنات، و126 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5 سفن، بإجمالي 5,000 طن بضائع، و160 شاحنة، و7 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 4 سفن، بإجمالي 12,000 طن بضائع، و448 شاحنة، و119 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين POSEIDON EXPRESS وPan Lili، بينما غادرت السفينتان Alcudia Express والحرية.

شهد ميناء نويبع تداول 6,000 طن بضائع و305 شاحنات من خلال رحلات مستمرة لـ4 سفن هي: "أور، الحسين، سيناء، وآيلة".

كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1,500 راكب عبر مختلف الموانئ.

قائمة الـ20 طريقًا.. مصدر بالنقل لمصراوي: نراجع الأولويات وفقًا لنسب الإنجاز والتكلفة





قفزة في نقل البضائع بالقطارات.. مصر تستهدف 13 مليون طن سنويًا بحلول 2030



