إعلان

نفاد تذاكر حفل الفنان مدحت صالح بالجامعة الأمريكية

كتب : مصطفى حمزة

02:09 م 21/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد المطرب مدحت صالح لإحياء حفله الغنائي المقرر إقامته في قاعة "إيوارت" بمقر الجامعة الأمريكية بشارع محمد محمود بوسط القاهرة، مساء الجمعة المقبل الموافق 24 أبريل.

ويقدم مدحت صالح الحفل الذي يحمل عنوان "ليلة حب" في تمام الساعة السابعة مساء؛ حيث تم تقديم الموعد ساعتين بسبب قرارات الإغلاق المبكر التي صدرت مؤخراً.

وكشفت الجهة المنظمة عن نفاد جميع تذاكر الحفل بعد طرحها للحجز الإلكتروني في بداية شهر أبريل، وتراوحت أسعارها بين 900، و1500، و2000 جنيه.

وطرح المطرب مدحت صالح، بمشاركة نجله أدهم، أحدث أغانيه بعنوان "ناقصك إيه"، وهي من كلمات الشاعر إبراهيم شتا، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع محمد شفيق.

مدحت صالح يشارك في موسم دراما رمضان

يذكر أن المطرب مدحت صالح شارك في موسم مسلسلات رمضان 2026؛ حيث قدم أغنية "الحب اللي كان" بتوزيع موسيقي جديد للمؤلف خالد الكمار، والتي عُرضت في مقدمة مسلسل "كان ياما كان" من بطولة النجم ماجد الكدواني والفنانة يسرا اللوزي، وتأليف شيرين دياب، وإخراج كريم العدل.

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

