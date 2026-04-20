وجهت الفنانة نادية مصطفى رسالة دعم مؤثرة للنجم هاني شاكر، متمنية له الشفاء العاجل، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك.

رسالة نادية مصطفى لهاني شاكر

شاركت نادية مصطفى جمهورها صورًا مع هاني شاكر، وكتبت رسالة مؤثرة، دعت فيها الله أن يمنّ عليه بالشفاء، ليعود سالمًا إلى أسرته وجمهوره، مشيرة إلى مكانته الكبيرة في قلوب الجميع.

وجاء نص الرسالة: "أخي الغالي الفنان الكبير أدعو لك من قلبي ومعي الملايين من محبيك ربنا يشفيك ويعافيك ويقومك بالسلامة وترجع لينا بألف سلامة يا رب".

رسالة نادية مصطفى لزوجته

كما وجهت رسالة خاصة لزوجته، عبّرت فيها عن دعمها لها في هذه المحنة الصعبة، وكتبت: "أختي وعشرة عمري نهلوش كما أحب دائماً أناديكى ونونه كما يحب هو يناديكى أعلم إن الإختبار صعب وحاسه بقلقك ووجعك لما يمر به، حبيب عمرك لكن كمان عارفه قوتك وإيمانك وصبرك كوني دائماً مثل ماعودتيني قوية ، صابرة ، مؤمنه بإن ربنا قادر يغير الحال لأحسنة في لحظة ربنا يطمن قلبك عليه ويشفيه وترجعوا بالسلامه يد في يد كما وعدتيني قبل السفر".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع منشور نادية مصطفى، حيث انهالت التعليقات بالدعاء للفنان هاني شاكر بالشفاء، مؤكدين حبهم الكبير له وتمنياتهم بعودته سريعًا إلى الساحة الفنية.

حقيقة وفاة هاني شاكر

نفى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية مصطفى القصبي، على ما تردد عبر موقع "فيسبوك" بشأن وفاة المطرب الكبير هاني شاكر.

وأكد القصبي خبر وفاة هاني شاكر غير صحيح، وهي مجرد شائعات، مطالبًا الجميع بالدعاء له بالشفاء، وداعيًا لتوخي الحذر من الأخبار المغلوطة التي لا تستند على معلومات حقيقة.

