"المخدرات بفلوس وهي مش معاها".. نهى العمروسي تدافع عن ابنة علي الحجار

كتب : مروان الطيب

08:13 م 18/04/2026 تعديل في 09:11 م
    ابنة علي الحجار
    بثينة ابنة المطرب علي الحجار والفنانة سحر حسن
    علي الحجار
    نهى العمروسي
    نهي العمروسي
    نهى العمروسي (4)
    نهى العمروسي (3)
    الفنانة نهى العمروسي

علقت الفنانة نهى العمروسي على تصريحات ابنة الفنان علي الحجار التي أثارت بسببها جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية.
أوضحت نهى العمروسي في منشور لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن بثينة ابنة الفنان علي الحجار كانت تتحدث مع أصدقائها بطريقة عفوية، والفيديو تم تسريبه.

نهى العمروسي تعلق على أزمة ابنة علي الحجار

وقالت الفنانة نهى العمروسي عن أزمة ابنة علي الحجار: "بثينة علي الحجار كانت بتفضفض مع صحابها والفيديو اتسرب ، لما قريت التعليقات قلبي اتقبض من كتر سواد قلوب الناس ، فين التعاطف؟ فين الرحمة والتراحم، الناس اللي بتتكلم بإسم ربنا مش الأول يتسموا بصفاته قبل ما يحكموا علي الناس؟، ده غير اللي جودوا وقالوا عليها مدمنة، وواخدة مخدرات، طب ما هي المخدرات دي بفلوس والبنت مش معاها، مش يمكن التعب اللي باين في وشها ده سببه سوء تغذية؟، روحوا ربنا يطهر قلوبكم من الكره والغل والسواد عشان تبقوا بني آدمين بجد".

والدة بثينة علي الحجار تدافع عنها وتحذر من المساءلة القانونية

هاجمت الفنانة سحر حسن منتقدي ابنتها الممثلة الشابة بثينة علي الحجار بعد ظهورها قبل ساعات في فيديو تحدثت فيه عن والدها، مشيرة إلى أنها لم تتناول سوى البقسماط هي وقططها منذ يومين.
نشرت سحر صورًا لابنتها من مناسبات مختلفة عبر حسابها على موقع فيسبوك، وعلقت "المواقع اللي عمالة تقزقز لب في سمعة البنت ووالدها، ده فيديو خاص لشابة بتفضفض مع صحابها في private accountمش للسرقة ولا للنشر".
وتابعت "وده شكل بثينة الحقيقي والطبيعي واللي هايتاجر أو هايعلي التريند هايعرض نفسه للمساءلة القانونية، واتقوا الله يا ملايكة ياللي قايمين من على السجادة، يا مدعي الشرف والاستقامة".

