أعلن الفنان الكبير توفيق عبدالحميد اعتزاله الفن، مؤكدًا أنه لا ينوي التراجع عن هذا القرار.

توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال الفن

وكتب توفيق عبدالحميد عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك": "اعتزلت ولا أنوي التراجع، ومستورة الحمد لله. عندي مشاكل صحية، وإذا تعافيت منها بإذن الله أحب أختم حياتي الفنية على المسرح القومي".

آخر ظهور للفنان توفيق عبدالحميد



وكان آخر ظهور فني للفنان توفيق عبدالحميد من خلال مسلسل "يوتيرن"، الذي عُرض عام 2022، وشارك في بطولته ريهام حجاج، وعبير صبري، وكريم قاسم، وصفاء الطوخي، ومحمود حجازي، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويعد توفيق عبد الحميد من أبرز نجوم الدراما المصرية، وقدم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال الناجحة التي حققت جماهيرية واسعة أبرزها، أين قلبي، حديث الصباح والمساء، أم كلثوم، الناس في كفر عسكر.

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