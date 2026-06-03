مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة انتشار حبوب اللقاح والغبار خلال فصل الصيف، يعاني كثير من الأشخاص من أعراض الحساسية الموسمية مثل العطس واحتقان الأنف ودموع العينين، وهي أعراض قد تؤثر على النشاط اليومي وجودة النوم والتركيز.

ووفقا لمجلة "Prevention" الأميركية، فإن بعض الأطعمة قد تساعد في تخفيف أعراض الحساسية الموسمية بفضل خصائصها المضادة للالتهابات ودورها في تقليل إفراز الهيستامين داخل الجسم، إلى جانب دعم الجهاز المناعي وتحسين استجابة الجسم لمسببات الحساسية.

الكركم

يحتوي الكركم على مركب "الكركمين" المعروف بخصائصه المضادة للالتهاب، ما قد يساعد في تهدئة التهابات الممرات الأنفية وتقليل أعراض الحساسية. وينصح الخبراء بإضافة القليل من الفلفل الأسود لتحسين امتصاصه داخل الجسم.

البرتقال

يعد البرتقال من أبرز مصادر فيتامين C، الذي يعمل كمضاد طبيعي للهيستامين، وقد يساعد في تقليل الاحتقان وتهيج العينين، إلى جانب دعمه لصحة الجهاز المناعي.

البصل الأحمر

يحتوي البصل الأحمر على مركب "الكيرسيتين"، وهو أحد مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل إفراز الهيستامين، وبالتالي تخفيف أعراض الحساسية المرتبطة بالجهاز التنفسي. ويوجد هذا المركب أيضا في التفاح والتوت والعنب والملفوف الأحمر.

السردين

يتميز السردين باحتوائه على أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تساعد في تقليل الالتهابات ودعم استقرار الخلايا، ما قد يساهم في تقليل استجابة الجسم لمسببات الحساسية.

مشروب طبيعي لدعم الجسم خلال الحساسية

ينصح الخبراء بتناول مشروبات غنية بمضادات الأكسدة خلال موسم الحساسية، مثل سموذي البرتقال والكركم، الذي يمكن تحضيره من البرتقال والكركم مع بعض الفواكه والكفير، لما يحتويه من عناصر داعمة للمناعة ومهدئة للالتهابات.

ويؤكد الأطباء أن هذه الأطعمة لا تغني عن العلاج الطبي أو أدوية الحساسية الموصوفة، لكنها قد تساعد في تخفيف الأعراض عند دمجها مع نمط حياة صحي وتقليل التعرض لمسببات الحساسية.

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