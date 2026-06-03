قبل مونديال 2026.. من يملك العقدة الذهبية ومن يسقط في ركلات الترجيح؟

في عام 1978، تم إدخال ركلات الترجيح لأول مرة في كأس العالم، كطريقة لكسر التعادل، ومنذ تلك اللحظة شهدت البطولة العديد من الركلات الحاسمة.

كم عدد ركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم؟

شهدت بطولات كأس العالم 35 ركلات ترجيح، وكان أولها في 8 يونيو 1982، عندما أقصى منتخب ألمانيا الغربية منتخب فرنسا بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح ليتأهل إلى المباراة النهائية.

وانتهت المباراة بالتعادل 3-3، وجاءت أربعة من تلك الأهداف في الوقت الإضافي، وتُذكر المباراة بشكل خاص بسبب تدخل هارالد شوماخر العنيف على الفرنسي باتريك باتيستون.

وما صعب الأمر بالنسبة للفرنسيين، أن شوماخر كان البطل الألماني في ركلات الترجيح، حيث تصدى لركلتي جزاء قبل أن يسجل هورست هروبيش ركلة الجزاء الحاسمة.

وشهدت بطولة كأس العالم 2022 خمس مباريات حسمت بركلات الترجيح، وهو أكبر عدد في تاريخ البطولة، وشمل ذلك المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين، والتي أصبحت ثالث نهائي في كأس العالم يُحسم بركلات الترجيح بعد نهائيي 1994 (البرازيل ضد إيطاليا) و2006 (إيطاليا ضد فرنسا).

زشهدت أربع بطولات لكأس العالم ما يصل إلى أربع ركلات ترجيح لحسم المباريات، حيث شهدت أعوام 1990 و2006 و2014 و2018 هذا العدد من الركلات.

ومن المفارقات أن كأس العالم الوحيد الذي لم يشهد أي ركلات ترجيح منذ إدخالها كطريقة لكسر التعادل في عام 1978 كان عام 1978.

وخاض المنتخب الأرجنتيني أكبر عدد من ركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم (سبع ركلات)، اثنتان منها في نهائيات 2022 ضد هولندا في ربع النهائي، وفرنسا في النهائي، وقد فاز في جميع تلك الركلات باستثناء مباراة ربع النهائي عام 2006 ضد ألمانيا في برلين.

أي دولة لديها أفضل سجل في ركلات الترجيح في كأس العالم؟

وفقا لموقع "أوبتا" للإحصائيات، هناك فريقان لا ترغب بمواجهتهما في ركلات الترجيح في كأس العالم، ألمانيا وكرواتيا، إذ فاز كلا المنتخبين في جميع ركلات الترجيح الأربع التي خاضاها.

وبدأ مشوار ألمانيا الغربية بفوزها بركلات الترجيح في نصف النهائي ضد فرنسا عام 1982 - وهو أول فوز بركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم - والذي تلاه انتصارات بركلات الترجيح ضد المكسيك عام 1986 (ربع النهائي)، وإنجلترا عام 1990 (نصف النهائي)، والأرجنتين عام 2006 (ربع النهائي)، وهو أول فوز لها كألمانيا موحدة.

كرواتيا هي الدولة الوحيدة الأخرى التي خاضت أكثر من جولة واحدة من ركلات الترجيح وحققت نسبة تأهل كاملة، فقد تغلب الكرواتيون على الدنمارك (دور الـ16 في 2018)، وروسيا (ربع النهائي في 2018)، واليابان (دور الـ16 في 2022)، والبرازيل (ربع النهائي في 2022) في مبارياتهم الأربع التي خاضوها بركلات الترجيح في كأس العالم.

أي دولة لديها أسوأ سجل في ركلات الترجيح في كأس العالم؟

شاركت إسبانيا في خمس ركلات ترجيح في كأس العالم، لكنها فازت في واحدة فقط (20%)، وتعتبر هزائمها الأربع في ركلات الترجيح هي الأعلى في تاريخ البطولة.

كانت آخر مرة تعرضوا فيها لهذا الموقف في كأس العالم 2022، في دور الـ16 أمام المغرب، وربما كانت أسوأ مباراة لهم على الإطلاق، ففشلت إسبانيا في تسجيل أي ركلة جزاء في تلك المباراة، وخسرت بنتيجة 3-0، لتصبح ثاني فريق فقط يفشل في التسجيل في ركلات الترجيح في كأس العالم بعد سويسرا وأوكرانيا عام 2006.

وكانت خسارتا إسبانيا السابقتان بركلات الترجيح أمام دولة مضيفة - في ربع نهائي عام 2002 ضد كوريا الجنوبية وفي دور الـ16 من عام 2018 ضد روسيا.

خسرت إسبانيا أول مباراة لها على الإطلاق في ركلات الترجيح في كأس العالم أمام بلجيكا في ربع نهائي عام 1986، قبل أن يحققوا فوزهم الوحيد بركلات الترجيح في البطولة ضد جمهورية أيرلندا في عام 2002، قبل تلك الهزيمة أمام كوريا الجنوبية مباشرة.

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