فاجأت طفلة الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بإلقاء قصيدة مدح من تأليفها خلال زيارة أجرتها لمدينة إدكو.

وكانت عازر في زيارة غير معلنة للمدينة، تفقدت خلالها عددًا من المشروعات والمواقع الخدمية، عندما استوقفتها الطفلة أيسل كونة وألقت أمامها قصيدة من تأليفها، لتبدي المحافظ سعادتها وتفاعلها مع كلمات الطفلة.

ونشرت أيسل مقطع فيديو عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة إلقاء القصيدة، وكتبت: "اغيب اغيب والتقي بالحبيب، مع حبيبة قلبي الدكتورة جاكلين عازر.. قصيدة أهلا بيكي من تأليفي للدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة".

وحظي مقطع الفيديو بتفاعل واسع من المتابعين، الذين أشادوا بموهبة الطفلة وقدرتها على تأليف وإلقاء القصيدة، فيما تداول عدد من رواد مواقع التواصل المقطع على نطاق واسع.