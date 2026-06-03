كشفت الفنانة الراحلة سهام جلال، خلال استضافتها في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز، كواليس مشاركتها في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، مؤكدة أنها كانت المرشحة في البداية للدور الذي قدمته الفنانة غادة عادل، قبل أن يتم استبعادها بسبب فرق الطول بينها وبين الفنان محمد هنيدي.

وقالت سهام جلال: "فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية عطلني كتير أوي، أنا عملت فيلم النمس الأول مع الأستاذ الراحل محمد عبدالعزيز، وأنا أصلا ماكنتش بفكر في الفن، وجالي الموضوع بالصدفة لأني كنت موديل".

وأضافت: "لما وقف فيلم النمس في نص التصوير، الأستاذ وحيد حامد كان بيعمل صعيدي في الجامعة الأمريكية، وكان شافني قبل كده في فوازير أبيض وأسود، فبعتلي أشارك في الفيلم، والناس شافتني في صعيدي قبل ما تشوفني في النمس".

وتابعت: "الفيلم غير شكل السينما المصرية وقتها ونقلها لحتة تانية، وبدأت أتشاف بشكل مختلف، لكن للأسف اتصنفت في أدوار معينة بسبب نجاحي في دور الإغراء، وإحنا عندنا مشكلة في المخرجين والمنتجين إنهم بيستسهلوا الممثل عجينة وبيتشكل وبيلعب كل الأدوار ومينفعش تحكمي عليا وتحطيني في قالب واحد عشان نجحت هنا".

سهام جلال تكشف عن كواليس ترشيحها لفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

وعن كواليس ترشيحها للدور، قالت: "دوري كان في الأصل دور غادة عادل، وكلنا تقريبا كنا مرشحين لأدوار مختلفة، أستاذ سعيد حامد كلمني وروحت مكتب الأستاذ سامي العدل، ووقفني جنب هنيدي، فلاقاني طويلة أوي جنبه".

وأكملت: "قالي اقلعي الصندل، وقلعته وبرضه كنت طويلة، فقال لي: يا أخي مش عارف أعمل إيه، وأنا قولتله كفاية إنك فكرت فيا ومشيت".

وأضافت: "بعدها كلمني وقال لي إيه رأيك في دور لمياء؟ وعجبني جدا لأنه كان دور خفيف ولطيف، وكمان مع أحمد السقا اللي كان صاحبي جدا ووكان صاحب خطيبي وكنا شلة واحدة".

أبطال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

عرض فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا وإيرادات اقتربت من 25 مليون جنيه، وهو رقم استثنائي في ذلك الوقت.

وضم الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم محمد هنيدي، أحمد السقا، منى زكي، غادة عادل، طارق لطفي، هاني رمزي، وفتحي عبد الوهاب، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد

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