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حالة الطقس.. الأرصاد: طقس شديد الحرارة وأمطار على هذه المناطق

كتب : أحمد الجندي

11:14 ص 03/06/2026 تعديل في 11:31 ص

طقس حار

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة على أغلب أنحاء الجمهورية، والتي تتحول إلى شديدة الحرارة مع تقدم ساعات النهار.

حالة الطقس.. الأرصاد: طقس شديد الحرارة

وأوضحت الهيئة، أنه سيكون هناك تدفق للسحب المتوسطة والعالية على مناطق من الصحراء الغربية، وسط توقعات بتهيؤ الفرصة لسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانًا، وذلك مع توافر الرطوبة السطحية وتقدم الوقت خلال اليوم.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السحب المتوسطة والعالية من المتوقع أن تمتد تدريجيًا خلال ساعات ما بعد الظهر إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية من بعد ظهر اليوم.

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هيئة الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة

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