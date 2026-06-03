شاركت الفنانة ريهام حجاج متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ألبوم صور جديدًا، خطفت من خلاله الأنظار بإطلالات متنوعة.

وظهرت ريهام في عدد من الصور بإطلالات كاجوال مميزة، حيث تألقت بإطلالة شبابية في أحد الأماكن الترفيهية، كما نشرت صورًا أخرى خلال جولة تسوق، إلى جانب لقطات من أجواء بحرية وسياحية، حيث ظهرت مرتدية ملابس كاجوال جريئة.

تفاصيل ألبوم ريهام حجاج

كما تضمن الألبوم صورة رومانسية جمعتها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، والتي حظيت بتفاعل واسع من جمهورها ومتابعيها.

وأشاد المتابعين بأناقة ريهام حجاج وجمال إطلالاتها المختلفة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تحفة الصور"، "جميلة اوي"، "ربنا يخليكم لبعض"، "إيه الحلاوة دي".

ريهام حجاج تشارك في رمضان 2026 بمسلسل "توابع"

شاركت الفنانة ريهام حجاج بمسلسل "توابع" ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول مؤثرة متخصصة في علم النفس تتورط في قضية قتل، ما يربط بين موضوعات الهوية الرقمية، التأثير الاجتماعي، والعلاقات الإنسانية في قالب قصصي يكشف الأسرار خطوة بخطوة.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، سوسن بدر، هاني عادل، تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

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