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"مبنامش من الألم وعايشة على المسكنات".. تفاصيل الليلة الأخيرة لـ سهام جلال

كتب : نوران أسامة

10:24 م 02/06/2026 تعديل في 10:47 م
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    عيد ميلاد سهام جلال (2)
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    سهام جلال
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    سهام جلال
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    سهام جلال في احد اعمالها
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    سهام جلال
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    سهام جلال (سوشيال ميديا)
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    سهام جلال
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    الفنانة الراحلة سهام جلال

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كشفت الفنانة الراحلة سهام جلال عن تفاصيل معاناتها الصحية، خلال بث مباشر سابق عبر تطبيق "تيك توك"، تحدثت فيه عن حالتها قبل خضوعها لعملية جراحية.

وقالت سهام جلال في لايف قبل خضوعها للجراحة: "فاجأوني إني هعمل العملية بكرة، ومشكلة الانسداد اللي عندي اتنين، واحد في الفخذ وواحد بعد الركبة، والاتنين خلوا صباع عندي أزرق كله وكان رايح على القطع، وأنا مبنامش من الألم اللي عندي وعايشة على المسكنات،
ودي عين مش ملاحقة عليها عصب وغضروف".

موعد ومكان جنازة سهام جلال

ومن المقرر إقامة عزاء الفنانة الراحلة سهام جلال غدًا الأربعاء بمسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي، بعد رحيلها فجر اليوم الثلاثاء إثر مضاعفات عملية جراحية خضعت لها خلال الساعات الماضية.

أبرز أعمال سهام جلال

وقدمت سهام جلال خلال مشوارها الفني العديد من الأعمال التي حققت حضورًا لدى الجمهور، من أبرزها: "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، و"حرب أطاليا"، و"هانم بنت باشا"، و"حمادة يلعب"، و"للثروة حسابات أخرى"، و"أين قلبي"، و"فيلم ثقافي"، و"أوراق مصرية"، و"جواز بقرار جمهوري".

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