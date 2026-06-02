كشفت الفنانة الراحلة سهام جلال عن تفاصيل معاناتها الصحية، خلال بث مباشر سابق عبر تطبيق "تيك توك"، تحدثت فيه عن حالتها قبل خضوعها لعملية جراحية.

وقالت سهام جلال في لايف قبل خضوعها للجراحة: "فاجأوني إني هعمل العملية بكرة، ومشكلة الانسداد اللي عندي اتنين، واحد في الفخذ وواحد بعد الركبة، والاتنين خلوا صباع عندي أزرق كله وكان رايح على القطع، وأنا مبنامش من الألم اللي عندي وعايشة على المسكنات،

ودي عين مش ملاحقة عليها عصب وغضروف".

موعد ومكان جنازة سهام جلال

ومن المقرر إقامة عزاء الفنانة الراحلة سهام جلال غدًا الأربعاء بمسجد حسين صدقي بمنطقة المعادي، بعد رحيلها فجر اليوم الثلاثاء إثر مضاعفات عملية جراحية خضعت لها خلال الساعات الماضية.

أبرز أعمال سهام جلال

وقدمت سهام جلال خلال مشوارها الفني العديد من الأعمال التي حققت حضورًا لدى الجمهور، من أبرزها: "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، و"حرب أطاليا"، و"هانم بنت باشا"، و"حمادة يلعب"، و"للثروة حسابات أخرى"، و"أين قلبي"، و"فيلم ثقافي"، و"أوراق مصرية"، و"جواز بقرار جمهوري".

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تعرف موعد ومكان عزاء الفنانة الراحلة سهام جلال