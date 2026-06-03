إعلان

أحمد المالكي يكشف لـ"مصراوي" سر إصرار إليسا على غناء آخر ألحان محمد رحيم

كتب : مصطفى حمزة

11:25 ص 03/06/2026

إليسا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستعد النجمة اللبنانية إليسا، لطرح الألبوم رقم 14 في مشوارها الفني، والذي يأتي بعد الأزمات التي واجهت أغاني ألبومها السابق "أنا سكتين".

ويضم ألبوم إليسا، أغنية من ألحان الملحن الراحل محمد رحيم، والذي تعاونت معه في أغانٍ عديدة، ومنها "خوليو وفيروز" من كلماته وألحانه، و"بنحب الحياة"، و"قهوة الماضي".

كواليس التعاون بين رحيم وإليسا

وتحدث الشاعر أحمد المالكي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن كواليس الأغنية التي تستعد الفنانة إليسا لطرحها.

وقال المالكي: "الأغنية من كلماتي في أول وآخر تعاون لي مع المبدع الموسيقي الراحل محمد رحيم، وعملنا عليها سوياً قبل وفاته".

وتابع: "إليسا، سمعت الأغنية بعد أيام من وفاة محمد رحيم، وأصرت على أن تكون هي من تغنيها".

وفاة محمد رحيم

يذكر أن المبدع الموسيقي محمد رحيم، رحل عن عالمنا في نوفمبر 2025، عن عمر يناهز 45 عاماً، وطرحت بعد وفاته عدة أغانٍ وضع ألحانها قبل وفاته، ومنها دويتو "الذوق العالي" وشارك في غنائه النجم الكبير محمد منير مع النجم تامر حسني.

وقدم المطرب محمد حماقي، في ألبومه الجديد "هو الأساس"، أغنية بعنوان "بيقولولك إيه"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان الراحل محمد رحيم.

download

أقرا ايضا
بعد تحقيق أسد 67 مليون جنيه.. إيرادات أفلام محمد رمضان في السينما

20 صورة.. غياب نجوم الفن عن جنازة الفنانة سهام جلال

إليسا محمد رحيم محمد منير تامر حسني محمد حماقي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بسبب السُخرة.. ترامب يخطط لفرض رسوم جمركية على شركاء واشنطن
شئون عربية و دولية

بسبب السُخرة.. ترامب يخطط لفرض رسوم جمركية على شركاء واشنطن
"محامي الصدفة" الذي أوقف نخنوخ.. كواليس القبض على رجل الأعمال
حوادث وقضايا

"محامي الصدفة" الذي أوقف نخنوخ.. كواليس القبض على رجل الأعمال

كانوا راجعين من فرح.. مصرع شابين وإصابة ثالث في حادث مروع بالأقصر
أخبار المحافظات

كانوا راجعين من فرح.. مصرع شابين وإصابة ثالث في حادث مروع بالأقصر
بنسبة 16.1%.. معدل الفقر في ألمانيا يقفز إلى مستوى قياسي
شئون عربية و دولية

بنسبة 16.1%.. معدل الفقر في ألمانيا يقفز إلى مستوى قياسي
أطعمة قد تخفف حساسية الصيف.. بينها البرتقال والسردين
نصائح طبية

أطعمة قد تخفف حساسية الصيف.. بينها البرتقال والسردين

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الدولار يعكس اتجاهه ويرتفع مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم
تعدوا على محامي.. تحقيقات النيابة تكشف تطورات جديدة في مشاجرة صبري نخنوخ
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر