تستعد النجمة اللبنانية إليسا، لطرح الألبوم رقم 14 في مشوارها الفني، والذي يأتي بعد الأزمات التي واجهت أغاني ألبومها السابق "أنا سكتين".

ويضم ألبوم إليسا، أغنية من ألحان الملحن الراحل محمد رحيم، والذي تعاونت معه في أغانٍ عديدة، ومنها "خوليو وفيروز" من كلماته وألحانه، و"بنحب الحياة"، و"قهوة الماضي".

كواليس التعاون بين رحيم وإليسا

وتحدث الشاعر أحمد المالكي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن كواليس الأغنية التي تستعد الفنانة إليسا لطرحها.

وقال المالكي: "الأغنية من كلماتي في أول وآخر تعاون لي مع المبدع الموسيقي الراحل محمد رحيم، وعملنا عليها سوياً قبل وفاته".

وتابع: "إليسا، سمعت الأغنية بعد أيام من وفاة محمد رحيم، وأصرت على أن تكون هي من تغنيها".

وفاة محمد رحيم

يذكر أن المبدع الموسيقي محمد رحيم، رحل عن عالمنا في نوفمبر 2025، عن عمر يناهز 45 عاماً، وطرحت بعد وفاته عدة أغانٍ وضع ألحانها قبل وفاته، ومنها دويتو "الذوق العالي" وشارك في غنائه النجم الكبير محمد منير مع النجم تامر حسني.

وقدم المطرب محمد حماقي، في ألبومه الجديد "هو الأساس"، أغنية بعنوان "بيقولولك إيه"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان الراحل محمد رحيم.

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