

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-6-2026، بينما تراجع في بنكين، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.



أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري:



51.83 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع.



بنك مصر:



51.83 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع.



بنك القاهرة:



51.83 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية:



51.83 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.



بنك قناة السويس:

51.83 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.



البنك التجاري الدولي Cib:



51.83 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.



بنك البركة:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.



كريدي أجريكول:

51.82 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش الشراء والبيع.



بنك قطر الوطني:

51.81 جنيه للشراء، و51.91 جنيه للبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي:

51.85 جنيه للشراء، و51.95 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.