ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء
كتب : آية محمد
سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-6-2026، بينما تراجع في بنكين، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
51.83 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع.
بنك مصر:
51.83 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
51.83 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
51.83 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
51.83 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
51.83 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
51.82 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش الشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
51.81 جنيه للشراء، و51.91 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
51.85 جنيه للشراء، و51.95 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.