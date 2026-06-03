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ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء

كتب : آية محمد

09:35 ص 03/06/2026

سعر الدولار مقابل الجنيه

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ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-6-2026، بينما تراجع في بنكين، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.


أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري:


51.83 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع.


بنك مصر:


51.83 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع.


بنك القاهرة:


51.83 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع.


بنك الإسكندرية:


51.83 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.


بنك قناة السويس:
51.83 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.


البنك التجاري الدولي Cib:


51.83 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.


بنك البركة:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.


كريدي أجريكول:
51.82 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش الشراء والبيع.


بنك قطر الوطني:
51.81 جنيه للشراء، و51.91 جنيه للبيع.


مصرف أبو ظبي الإسلامي:
51.85 جنيه للشراء، و51.95 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.

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