ليلى ولميس وإيناس وبوسي.. أبرز الحضور في عيد ميلاد هالة صدقي

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها صورا من حفل عيد ميلاد الفنانة هالة صدقي، وظهرت برفقة عدد من نجوم الفن والإعلام، من بينهم الإعلامية لميس الحديدي، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنانة ليلى علوي، والإعلامية بوسي شلبي.

تعليق إلهام شاهين

ونشرت الفنانة إلهام شاهين الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أجمل أوقاتي مع أغلى صديقاتي نحتفل بعيد ميلاد هلولة وعودة أنوسة من أستراليا في إجازة، وحشتينا يا نوسة، وسنة حلوة عليكي يا لولو، وربنا يخلينا كلنا لبعض دائمًا أصدقاء وإخوات وعشرة العمر الحلوة، بحبكم".

تعليقات الجمهور على الصور

انهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت أبرزها كالتالي: "جميلات"، "أجمل الناس"، "بحب صداقتكم"، "ما شاء الله قمرات"، "الله على الحاجات الحلوة"، و"الستات العسل".

هالة صدقي تشارك في اجتماع بمجلس الشيوخ

وكشفت الفنانة هالة صدقي عن مشاركتها في اجتماع بمقر مجلس الشيوخ لمناقشة تفعيل قانون خاص بالفنانين، وذلك بحضور عدد من المسؤولين.

ونشرت هالة صورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "تشرفت بوجودي وسط زملائي وأصدقائي في مقر مجلس الشيوخ أمس مع مسؤولي الدولة ورئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية لمناقشة تفعيل قانون خاص بالفنانين، شكرًا لسيادة النائب ياسر جلال على هذه المبادرة.. وتحيا مصر".

إلهام شاهين تكشف سبب غيابها عن رمضان 2026

يذكر أن إلهام شاهين كشفت مؤخرًا عن أسباب غيابها عن دراما رمضان 2026، موضحة أن العمل الذي كان من المقرر أن تشارك به تعرض لبعض التأجيلات والمشكلات الإنتاجية.

وكان آخر ظهور لها في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، منة فضالي، ريم مصطفى، وإنجي المقدم.

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