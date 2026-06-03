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"العين فلقت الحجر".. مريم أمين تكشف تفاصيل تعرضها لحادث مفاجئ

كتب : سهيلة أسامة

01:00 ص 03/06/2026

مريم أمين

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كشفت الإعلامية مريم أمين عن تعرضها لحادث بسيط بعد تقديمها أولى حلقات برنامج "من ماسبيرو".

وكتبت "مريم" عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك": "نبذة عن العين اللي تفلق فعلًا الحجر.. امبارح كانت أول حلقة ليا في برنامج من ماسبيرو، وأنا في الطريق دخلت أحط بنزين، وبعد ما طلعت من البنزينة وماشية عادي جدًا، كان في مطب من المطبات الفخ".

وأضافت: "قوم حصل إيه، الكاوتشتين اليمين قدام وورا اتقطعوا، والعربية في لحظة راحت مايلة يمين كأني هقع في ترعة مثلًا، فشكرًا أصحاب المدورة المقعرة، بس في الآخر ربنا موجود وهو الحافظ".

موعد عرض برنامج من ماسبيرو

يذكر أن برنامج "من ماسبيرو" يُعرض يوميًا من السبت إلى الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً على القناة الأولى والفضائية المصرية، بينما تُعاد الحلقة في الثانية عشرة ظهرًا.

ويشارك في تقديم البرنامج الإعلاميون رامي رضوان، ومريم أمين، وأحمد سمير، وجومانة ماهر، فيما يتولى الكاتب الصحفي محمود التميمي الإشراف العام على البرنامج.

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