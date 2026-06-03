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شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

تفاصيل إطلالة جومانا مراد

وتألقت جومانا بإطلالة أنيقة وجذابة، إذ ارتدت فستانا أبيض قصيرا بتصميم "أوف شولدر"، ونسقت معه بوتا أبيض أنيقا، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة ومكياجا هادئا أبرز ملامحها.

تعليقات الجمهور على إطلالة جومانا مراد

ولاقت الصور تفاعلا واسعا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "حبيبة روحي"، "كل الألوان تليق بيكي"، "هايلة"، و"منورة الدنيا".

آخر مشاركات جومانا مراد

يُذكر أن جومانا مراد شاركت في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "اللون الأزرق"، الذي عُرض ضمن النصف الثاني من الموسم الرمضاني.

وشارك في بطولة العمل أحمد رزق، أحمد بدير، كمال أبو رية، نجلاء بدر، وحنان سليمان، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي.

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