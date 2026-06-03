انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-6-2026، بينما استقر في بنكين، مقارنة بمستواه أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.8 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.8 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.8 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.77 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.82 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.