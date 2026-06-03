انخفض في 3 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الريال السعودي
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-6-2026، بينما استقر في بنكين، مقارنة بمستواه أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 13.8 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.8 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.8 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.77 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.82 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.