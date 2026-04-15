خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة وجذابة، حيث شاركت جمهورها مجموعة من الصور الجديدة، أثناء قضائها عطلة إجازة الربيع.

تفاصيل إطلالة نسرين طافش

ونشرت نسرين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، ظهرت بإطلالة كاجوال مميزة، مرتدية تي شيرت كات باللون الأصفر مع بنطال جينز بسيط، لتتفاعل معها أعداد كبيرة من المتابعين خلال وقت قصير.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بجمالها وأناقتها، وجاءت كالتالي: "قمر يا نيسو"، "طول عمرك جميلة"، "جمالك مغطي على الكل"، "منورة يا قمر"، "أحلى من أنجبت سوريا"، لتواصل بذلك نسرين الحفاظ على حضورها القوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نسرين طافش بطلة مسلسل "أنا وهو وهم"

تخوض نسرين طافش بطولة مسلسل "أنا وهو وهم" الذي كان مقررا عرضه في موسم دراما رمضان 2026، لكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت الذي حال دون استكمال التصوير.

والمسلسل قصة وسيناريو وحوار نسرين طافش بمشاركة ورشة تأليف، ومن إخراج زهير قنوع.

