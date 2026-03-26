رحل عن عالمنا الفنان اللبناني أحمد قعبور، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 71 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

وأعلنت الصفحة الرسمية للفنان الراحل على موقع "فيسبوك" عن الوفاة، وكتبت: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى آل قعبور وفاة المغفور له بإذن الله أحمد قعبور، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

تفاصيل صلاة الجنازة

وتابعت الصفحة: "سيُنقل جثمانه الطاهر من مستشفى المقاصد في الطريق الجديدة ليُصلى عليه ظهر يوم الجمعة الموافق 27 آذار 2026، في مسجد الخاشقجي، حيث يوارى الثرى في جبانة الشهداء".

ويعد الفنان الراحل أحمد قعبور، الذي ولد في بيروت عام 1955، من أبرز رموز الساحة الفنية منذ منتصف السبعينيات، حيث تنوعت أعماله بين الغناء والتمثيل والتلحين.

ونال الراحل شهرة واسعة بتقديم ألبومه الشهير "أناديكم" عام 1975، وأصبح صوته مرتبطاً بالقضية الفلسطينية، وضم الألبوم أغاني: "علوا البيارق"، و"يا نبض الضفة".

وقدم قعبور أغاني عديدة من ألحانه، منها: "خلينا مع بعض"، و"صوتن عالي"، و"بدي غني للناس"، و"لما تغيبي". كما شارك الراحل بالتمثيل في أفلام "ندم" و"ناجي العلي"، وفي مسلسلات تاريخية ودرامية منها: "البحث عن صلاح الدين"، و"أبو الطيب المتنبي"، و"النار بالنار".

أقرا ايضا

بعد كشف هويته.. تفاصيل أول حفل لـ "تووليت" في الإسكندرية





بسبب "مطلوب عائلياً".. كريم عبدالعزيز يتصدر تريند "جوجل"



