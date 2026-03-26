إعلان

وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور صاحب أغنية "أناديكم" بعد صراع مع السرطان

كتب : مصطفى حمزة

05:48 م 26/03/2026

الفنان اللبناني احمد قعبور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رحل عن عالمنا الفنان اللبناني أحمد قعبور، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 71 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

وأعلنت الصفحة الرسمية للفنان الراحل على موقع "فيسبوك" عن الوفاة، وكتبت: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى آل قعبور وفاة المغفور له بإذن الله أحمد قعبور، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابعت الصفحة: "سيُنقل جثمانه الطاهر من مستشفى المقاصد في الطريق الجديدة ليُصلى عليه ظهر يوم الجمعة الموافق 27 آذار 2026، في مسجد الخاشقجي، حيث يوارى الثرى في جبانة الشهداء".

ويعد الفنان الراحل أحمد قعبور، الذي ولد في بيروت عام 1955، من أبرز رموز الساحة الفنية منذ منتصف السبعينيات، حيث تنوعت أعماله بين الغناء والتمثيل والتلحين.

ونال الراحل شهرة واسعة بتقديم ألبومه الشهير "أناديكم" عام 1975، وأصبح صوته مرتبطاً بالقضية الفلسطينية، وضم الألبوم أغاني: "علوا البيارق"، و"يا نبض الضفة".

وقدم قعبور أغاني عديدة من ألحانه، منها: "خلينا مع بعض"، و"صوتن عالي"، و"بدي غني للناس"، و"لما تغيبي". كما شارك الراحل بالتمثيل في أفلام "ندم" و"ناجي العلي"، وفي مسلسلات تاريخية ودرامية منها: "البحث عن صلاح الدين"، و"أبو الطيب المتنبي"، و"النار بالنار".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زووم

أخبار مصر

أخبار مصر

رياضة عربية وعالمية

مصراوى TV

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

