دخل النجم كريم عبد العزيز قوائم تريند موقع البحث "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع انطلاق تصوير أحدث أعماله السينمائية.

ودخل كريم عبد العزيز القوائم مع بداية تصوير فيلم "مطلوب عائلياً"، الذي يشهد التعاون الثاني بينه وبين النجمة ياسمين صبري، بعد نجاح فيلمهما "المشروع إكس" الذي عُرض في عام 2025.

تفاصيل ونجوم فيلم "مطلوب عائلياً"

بدأ كريم عبد العزيز مؤخراً تصوير مشاهده في فيلم "مطلوب عائلياً"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية. ويشاركه البطولة ياسمين صبري، والفنان مصطفى خاطر، والفيلم من إخراج معتز التوني، وتأليف شريف الليثي في أولى تجاربه في عالم التأليف.

فيلم "The Seven Dogs"

ويشارك كريم عبد العزيز مع النجم أحمد عز ونخبة من أبرز النجوم في بطولة فيلم "The Seven Dogs"، الذي طُرح البرومو الرسمي له مؤخراً، استعداداً لعرضه في دور العرض بالعالم العربي.

ويضم الفيلم كوكبة من النجوم العالميين والعرب، من بينهم مونيكا بيلوتشي، وسليمان خان، إلى جانب تارا عماد، وسيد رجب، وناصر القصبي، مع ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم هنا الزاهد.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد نشر البرومو الرسمي للفيلم، مؤكداً أنه يعد من أضخم الإنتاجات العربية، حيث تم تصويره بالكامل في الرياض، في خطوة تعكس التطور الكبير لصناعة السينما في المنطقة.

