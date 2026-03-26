يستعد مؤدي أغاني الراب تووليت لتقديم مجموعة من أغانيه في الحفل المقرر إقامته في الإسكندرية خلال شهر أبريل المقبل.

ويحيي المطرب تووليت الحفل بنادي الاتحاد السكندري، يوم 17 أبريل، في تمام السادسة مساءً.

أسعار تذاكر حفل "تووليت"

قامت الجهة المنظمة بطرح تذاكر الحفل للحجز إلكترونياً، حيث قُسمت إلى 3 فئات: 550، 750، و1000 جنيه.

ويشهد الحفل أول ظهور لمؤدي أغاني الراب "تووليت" بعد التصريحات التي أطلقها الفنان حلمي عبدالباقي عن هويته، والتي قال فيها: "أنا قابلته شخصياً لما جه وكشف عن حقيقته كان لذيذ.. هو خفاجي".

من هو محمد خفاجي؟

محمد خفاجي، الذي أثير الجدل حول كونه هو نفسه مؤدي الراب المقنع "تووليت"، هو عازف جيتار وموزع موسيقي ومنتج فني، وزع وقدم أغاني مع أغلب رموز أغاني الراب، ومنهم: مروان بابلو، ويجز، مروان موسى، وليجي سي.

وطرح خفاجي عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" أغاني عديدة، منها "مولد التريب" و"ابن الشارع".

