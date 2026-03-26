إعلان

بعد كشف هويته.. تفاصيل أول حفل لـ "تووليت" في الإسكندرية

كتب : مصطفى حمزة

03:50 م 26/03/2026

تووليت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد مؤدي أغاني الراب تووليت لتقديم مجموعة من أغانيه في الحفل المقرر إقامته في الإسكندرية خلال شهر أبريل المقبل.

ويحيي المطرب تووليت الحفل بنادي الاتحاد السكندري، يوم 17 أبريل، في تمام السادسة مساءً.

أسعار تذاكر حفل "تووليت"

قامت الجهة المنظمة بطرح تذاكر الحفل للحجز إلكترونياً، حيث قُسمت إلى 3 فئات: 550، 750، و1000 جنيه.

ويشهد الحفل أول ظهور لمؤدي أغاني الراب "تووليت" بعد التصريحات التي أطلقها الفنان حلمي عبدالباقي عن هويته، والتي قال فيها: "أنا قابلته شخصياً لما جه وكشف عن حقيقته كان لذيذ.. هو خفاجي".

من هو محمد خفاجي؟

محمد خفاجي، الذي أثير الجدل حول كونه هو نفسه مؤدي الراب المقنع "تووليت"، هو عازف جيتار وموزع موسيقي ومنتج فني، وزع وقدم أغاني مع أغلب رموز أغاني الراب، ومنهم: مروان بابلو، ويجز، مروان موسى، وليجي سي.

وطرح خفاجي عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" أغاني عديدة، منها "مولد التريب" و"ابن الشارع".

أقرا ايضا

خاص.. بهاء سلطان "مفاجأة" مسلسل "قلب شمس" لـ محمد سامي

عمرو دياب وعمر فتحي غنوا من ألحانه.. معلومات عن الملحن الراحل وفا حسين

تووليت حلمي عبد الباقي خفاجي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تصل القاهرة.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد مع نشاط
أخبار مصر

تصل القاهرة.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد مع نشاط
شوبير يكشف شرطا لعودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي
رياضة محلية

شوبير يكشف شرطا لعودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي
إيران ترد رسميًا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب
شئون عربية و دولية

إيران ترد رسميًا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب
قرار من الاستئناف بشأن المحامي المتهم بالتشهير بوزيرة الثقافة
حوادث وقضايا

قرار من الاستئناف بشأن المحامي المتهم بالتشهير بوزيرة الثقافة
خاص.. بهاء سلطان "مفاجأة" مسلسل "قلب شمس" لـ محمد سامي
زووم

خاص.. بهاء سلطان "مفاجأة" مسلسل "قلب شمس" لـ محمد سامي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أمريكا تدرس توجيه "ضربة قاضية" لإيران.. أكسيوس تكشف التفاصيل
المُسيّرات الإيرانية.. كيف غيرت "شاهد" موازين القوة في الحرب؟
الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ