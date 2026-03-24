أسماء جلال: استمتعت بالعمل مع طارق العريان في "السلم والثعبان" ومشهد المواجهة كان كارثي

كتب : نوران أسامة

02:38 م 24/03/2026

أسماء جلال

ظهرت الفنانة أسماء جلال في أحد اللقاءات، وتحدثت عن أسباب مشاركتها في فيلم "السلم والثعبان 2"، وعن أكثر المشاهد التي تأثرت بها خلال العمل.

أسباب مشاركة أسماء جلال في "السلم والثعبان 2"


وردت أسماء على سؤالها حول مشاركتها في الفيلم، قائلة: "الاسكريبت حلو أوي، وأستاذ طارق العريان بحب أشتغل معاه وبستمتع فعلًا بالشغل معاه، وحبيت الشغل مع عمرو يوسف جدًا، فكنت حابة إن إحنا نعيد التجربة تاني".

مشاهد أثرت فيها أثناء التصوير


وعن المشاهد التي أثرت فيها أثناء التصوير، قالت: "مشهد المواجهة بينا كان كارثي، كان في واحد في أول الفيلم وواحد في آخر الفيلم، والاتنين جالي فيهم بريك داون حلوة".

وعن سؤالها حول الضغوط التي تواجهها بسبب أعمالها، ردت: "والله لا الحمد لله، الحاجات بيبقى في بينها وبين بعض وقت وكده، وبعدين الأدوار مختلفة، إني مستمتعة أكتر من إني مضغوطة".

انتقادات فيلم "السلم والثعبان 2"


وأثار فيلم "السلم والثعبان 2: لعب عيال" الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بعد طرحه على منصة "يانجو بلاي" بالتزامن مع إجازة عيد الفطر، وظهور انتقادات واسعة بسبب تفاصيل وجرأة الطرح، والمشاهد التي جمعت عمرو يوسف وأسماء جلال.

أبطال فيلم "السلم والثعبان 2"


ويشارك في بطولة فيلم "السلم والثعبان 2" إلى جانب أسماء جلال وعمرو يوسف عدد من النجوم، من بينهم ظافر العابدين، ماجد المصري، سوسن بدر، حاتم صلاح، فدوى عابد، وآية سليم.

رد رسمي.. قطر تكشف موقفها من الوساطة بين واشنطن وطهران
