نشرت الفنانة فدوى عابد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور من أحدث ظهور لها، أقناء قضاء عطلة عيد الفطر.

وظهرت الفنانة فدوى عابد في الصور بدون مكياج، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

تعليقات الجمهور على صور فدوى عابد

وحرص عدد من الجمهور على التعليق، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "شكلك قمر"، "شهيرة القمر"، "فتاة أحلامي"، "أحلى وأجمل فدوى في العالم"، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال فدوى عابد

وشاركت فدوى عابد في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "حد أقصى" الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان، بطولة: روجينا، محمد القس، خالد كمال، محمود قابيل، أمير عبدالواحد، بسنت أبو باشا، مصطفى عماد، إيفا، ومن إخراج مايا أشرف زكي.



كما شاركت في مسلسل "اتنين غيرنا"، بطولة: آسر ياسين، دينا الشربيني، هنادي مهنا، نور إيهاب، صفوة، بسنت رضا، سحر رامي، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

فيلم برشامة

وتشارك فدوى عابد في بطولة الفيلم الكوميدي "برشامة" الذي يعرض حاليا بالسينمات، بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، حاتم صلاح، مصطفى غريب، كمال أبو رية، وليد فواز، عارفة عبد الرسول، أحمد محارب دوجلاس، ومن إخراج خالد دياب.

