تستعد المطربة أنغام لتقديم حفلها المقام ضمن حفلات موسم عيد الفطر في المملكة العربية السعودية، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، وذلك مساء يوم الخميس المقبل الموافق 26 مارس.

نفاد تذاكر حفل أنغام

وكشفت الجهة المنظمة "بنش مارك" عن نفاد تذاكر الحفل بالكامل بعد طرحها للحجز يوم الخميس الماضي.

وكتبت الشركة المنظمة عبر حسابها على منصة "X": "في وقت قياسي، تذاكر صوت مصر الفنانة أنغام (سولد أوت)".

وتقدم المطربة أنغام، في الحفل الذي يقام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، مجموعة من أغانيها بمشاركة أوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات.

أنغام وأغنية مسلسل "اتنين غيرنا"



وتقوم أنغام بإحياء الحفل بعد طرح أحدث أعمالها الغنائية "مش قادرة"، وهي من كلمات خالد تاج الدين، وألحان رزام، وتوزيع نادر حمدي، وماستر طارق مدكور.

يُذكر أن أنغام شاركت في موسم مسلسلات رمضان 2026، وذلك بتقديم أغنية "مش حبيبي وبس" في مقدمة مسلسل "اتنين غيرنا"، الذي قام ببطولته النجم آسر ياسين والنجمة دينا الشربيني.



إقرا ايضا

عصام السقا يكشف كواليس تصوير مشهد "كلاكس العربية" في صحاب الأرض





"قلبي طاير من الفرحة".. ليلى زاهر تحتفل بخطبة شقيقتها ملك وشريف



