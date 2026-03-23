قبل موعده بأيام.. حفل أنغام في "عبادي الجوهر أرينا" كامل العدد

كتب : مصطفى حمزة

12:47 م 23/03/2026

أنغام

تستعد المطربة أنغام لتقديم حفلها المقام ضمن حفلات موسم عيد الفطر في المملكة العربية السعودية، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، وذلك مساء يوم الخميس المقبل الموافق 26 مارس.

وكشفت الجهة المنظمة "بنش مارك" عن نفاد تذاكر الحفل بالكامل بعد طرحها للحجز يوم الخميس الماضي.

وكتبت الشركة المنظمة عبر حسابها على منصة "X": "في وقت قياسي، تذاكر صوت مصر الفنانة أنغام (سولد أوت)".

وتقدم المطربة أنغام، في الحفل الذي يقام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، مجموعة من أغانيها بمشاركة أوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وتقوم أنغام بإحياء الحفل بعد طرح أحدث أعمالها الغنائية "مش قادرة"، وهي من كلمات خالد تاج الدين، وألحان رزام، وتوزيع نادر حمدي، وماستر طارق مدكور.

يُذكر أن أنغام شاركت في موسم مسلسلات رمضان 2026، وذلك بتقديم أغنية "مش حبيبي وبس" في مقدمة مسلسل "اتنين غيرنا"، الذي قام ببطولته النجم آسر ياسين والنجمة دينا الشربيني.


