وجهت الفنانة ليلى أحمد زاهر رسالة تهنئة مؤثرة لشقيقتها ملك أحمد زاهر، بمناسبة خطوبتها على المؤلف شريف الليثي، معبرة عن سعادتها الكبيرة بهذه المناسبة العائلية.

وشاركت ليلى متابعيها مقطع فيديو من حفل الخطوبة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله لقطات مميزة من أجواء الاحتفال التي اتسمت بالفرح والدفء العائلي.

تفاصيل رسالة ليلى زاهر إلى شقيقتها

وأرفقت الفيديو برسالة مليئة بالمشاعر، كتبت فيها: "يوم سعيد للغاية، قلبي طاير من الفرحة عشانكم".

وأضافت: "ملك لقد كنتِ أجمل عروس رأيتها في حياتي مالكِ الملائكي. تألقكِ، ونعومتكِ، وإشراقتكِ، كل شيء فيكي كان يفوق الوصف، ألف مبروك أهلا ملوكي وشريف، هذه مجرد بداية لحياة جميلة وحقيقية ومليئة بالحب".

وأكملت: "أتمنى أن تكون أيامكما معًا مليئة بالضحك و الدفء والسعادة التي تزداد قوة مع مرور الوقت. أتمنى لكما حياة مليئة باللحظات التي لا تُنسى، والذكريات الجميلة، وحبًا يُشعركما بالدفء والأمان كل يوم".

تفاصيل حفل خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف الليثي

احتفلت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر بخطبتها على السيناريست شريف الليثي، نجل الإعلامي عمرو الليثي، أمس السبت، وذلك في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

وشهد الحفل حضور الفنان أحمد زاهر وزوجته، إلى جانب الإعلامي عمرو الليثي وزوجته، كما شاركت الفنانة ليلى زاهر وزوجها المنتج هشام جمال، حيث التقطوا العديد من الصور التذكارية للعروسين والحاضرين.

